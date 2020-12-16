سوريا.. إغلاق موانئ وإيقاف الصيد في طرطوس بسبب الأحوال الجوية

أعلنت وزارة النقل السورية إغلاق بعض الموانئ وإيقاف أعمال الصيد بدءا من مساء اليوم الأربعاء وحتى إشعار آخر، "بسبب سوء الأحوال الجوية السائدة".

وشمل الإغلاق الذي فرضته المديرية العامة للموانئ في الوزارة موانئ الصيد والنزهة في طرطوس ـ أرواد، إضافة إلى إيقاف أعمال الصيد البحري ونقل الركاب بالزوارق.

وكانت أغلب المحافظات شهدت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية زخات مطرية متفاوتة الغزارة، وصلت في طرطوس إلى 35 ملم في المدينة.

المصدر: RT