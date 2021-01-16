بالفيديو.. دخول قافلة للتحالف الدولي إلى سوريا قادمة من كردستان العراق

أفاد مراسلنا في سوريا بأن قافلة شاحنات تابعة للتحالف الدولي دخلت مدينة القامشلي السورية محملة بمعدات لوجستية وصهاريج وقود قادمة من كردستان العراق.

وتضم القافلة 35 شاحنة ودخلت عبر معبر الوليد والطريق "M4"، وتتجه إلى المواقع الأمريكية في الحسكة ودير الزور.

وأشار نشطاء سوريون إلى أن قافلة مماثلة دخلت الأسبوع الماضي إلى المواقع التابعة للتحالف الدولي في محافظة الحسكة قادمة من كردستان العراق عبر معبر الوليد الحدودي ثم انطلقت إلى حقلي كونيكو والعمر النفطيين في محافظة دير الزور.

وأوضحوا أن الشاحنات حملت معدات لوجستية وأسلحة ثقيلة بينها مدافع وعربات مدرعة.

المصدر: RT