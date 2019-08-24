رصدت مصادر محلية دخول قافلة من 200 شاحنة، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ولوجستية أمريكية إلى مدينة القامشلي وريفها شمال شرق سوريا قادمة من شمال العراق.

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ونقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا عن مصادر محلية قولها إن القافلة دخلت خلال الساعات الماضية إلى مدينة القامشلي دعما لقوات سوريا الديمقراطية "قسد"، عبر معبر "سيمالكا" النهري الذي يربط بين منطقة كردستان شمال العراق والحسكة، حيث شوهدت القافلة وهي تعبر حي الهلالية غرب مدينة القامشلي متجهة إلى منطقة رأس العين شمال غرب مدينة الحسكة بنحو 85 كم بالقرب من الحدود التركية.

يشار إلى أنه سبق لقافلة مماثلة أن دخلت في الـ 6 من الشهر الجاري إلى مدينة القامشلي عبر معبر "سيمالكا" النهري، وضمت 200 شاحنة وعربة عسكرية تابعة للتحالف الدولي إلى قوات "قسد".

من جهته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض إن قافلة مؤلفة من نحو 200 شاحنة تابعة للتحالف الدولي دخلت إلى الأراضي السوري قادمة من شمال العراق، وذلك ضمن دفعة جديدة من المساعدات العسكرية واللوجستية إلى مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شرق الفرات، ليرتفع إلى 2300 على الأقل تعداد الشاحنات التي دخلت إلى مناطق شرق الفرات، منذ الإعلان عن سيطرة التحالف الدولي وقوات سوريا الديمقراطية على تلك المناطق.

المصدر: سانا+ المرصد السوري لحقوق الإنسان