أفاد مراسلنا في سوريا بدخول قافلة مؤلفة من 150 إلى 200 شاحنة محملة بمساعدات لوجستية وعربات عسكرية تابعة للتحالف الدولي، إلى مدينة القامشلي السورية قادمة من كردستان العراق.

وتأتي هذه القافلة، على وقع تهديدات تركية بشن عملية عسكرية ضد وحدات الحماية الكردية شرقي نهر الفرات شمالي سوريا.

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وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ماضية في تنفيذ العملية شرق الفرات، وأخطرت كلا من واشنطن وموسكو بذلك.

وأعربت الولايات المتحدة في هذا الصدد عن قلقها إزاء اعتزام الجيش التركي القيام بعملية شرق الفرات، مؤكدة أن هذه التحركات التركية "غير مقبولة".

المصدر: RT