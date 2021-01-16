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مسؤولون سودانيون يزورون دول الجوار

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مسؤولون سودانيون يزورون دول الجوار
Reuters
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توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان الفريق أول محمد حمدان دقلو إلى تشاد في زيارة تستغرق يوما واحد في إطار جولة يقوم بها مسؤولون سودانيون على دول الجوار.

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ويرافق دقلو وزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين ومدير جهاز المخابرات العامة جمال عبدالمجيد.

وتأتي زيارة دقلو والوفد المرافق إلى تشاد لبحث مسار العلاقات الثنائية إلى جانب القضايا والموضوعات المشتركة على الصعيدين الإقليمي والدولي ودفع مجالات التعاون المشترك "لآفاق أرحب بما يخدم مصالح شعبي البلدين الشقيقين".

من جهة أخرى، زار وفد سوداني برئاسة الفريق أول شمس الدين كباشي عضو المجلس السيادي يرافقه مدير المخابرات ووزير الإعلام السودانيين الخميس الماضي مصر، والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأعلن المتحدث باسم الرئاسة في مصر بسام راضي، أن السيسي اطلع من الوفد على آخر مستجدات الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية.

وكان رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عاد إلى البلاد الخميس بعد زيارة غير رسمية للإمارات استمرت بضعة أيام.

وقيل إن هدف الزيارة كان إجراء فحوصات طبية. 

  

المصدر: RT

 

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