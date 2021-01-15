حمدوك يعود إلى الخرطوم بعد زيارة غير رسمية للإمارات

أفادت وكالة السودان للأنباء بأن رئيس مجلس الوزراء عبد الله حمدوك عاد إلى البلاد مساء أمس الخميس بعد زيارة غير رسمية للإمارات استمرت بضعة أيام.

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وكان بيان لمجلس الوزراء السوداني قد أعلن في وقت سابق أن حمدوك توجه يوم الخميس قبل الماضي إلى دولة الإمارات لإجراء فحوصات طبية روتينية.

وقبيل سفره إلى الإمارات، ترأس رئيس الوزراء السوداني جلسة مطولة لمجلس الوزراء نوقشت خلالها الميزانية العامة للدولة لعام 2021، كما أجرى قبيل ذلك مباحثات مع وزير الخزانة الأمريكية ستيفن منوتشين، في إطار زيارة أجراها الأخير إلى العاصمة السودانية الخرطوم.

المصدر: سونا + العين