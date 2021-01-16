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المجلس الانتقالي الجنوبي: قرارات هادي تنسف اتفاق الرياض

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المجلس الانتقالي الجنوبي: قرارات هادي تنسف اتفاق الرياض
Reuters FAWAZ SALMAN
اجتماع لقادة المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن (صورة أرشيفية)
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وصف مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأنها "تصعيد خطير" و"نسف لاتفاق الرياض".

وكتب علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس، عبر "تويتر" اليوم السبت: "مثلت القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا ومرفوضا عما تم التوافق عليه، ما يعد نسفا لاتفاق الرياض".

وأضاف أن هيئة رئاسة المجلس تدرس ما حدث وستعلن موقفا رسميا في القريب العاجل.

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جاء هذا بعد أن أصدر هادي أمس الجمعة قرارات جمهورية شملت تعيينات في مناصب عدة، بينها رئيس مجلس الشورى ونائب عام للجمهورية اليمنية.

المصدر: RT

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