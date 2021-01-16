المجلس الانتقالي الجنوبي: قرارات هادي تنسف اتفاق الرياض

وصف مسؤول في المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي، بأنها "تصعيد خطير" و"نسف لاتفاق الرياض".

وكتب علي الكثيري المتحدث الرسمي للمجلس، عبر "تويتر" اليوم السبت: "مثلت القرارات أحادية الجانب التي أصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تصعيدا خطيرا وخروجا واضحا ومرفوضا عما تم التوافق عليه، ما يعد نسفا لاتفاق الرياض".

وأضاف أن هيئة رئاسة المجلس تدرس ما حدث وستعلن موقفا رسميا في القريب العاجل.

مثلت القرارات أحادية الجانب التي اصدرها الرئيس عبدربه منصور هادي تصعيداً خطيراً وخروجاً واضحاً ومرفوضاً عن ما تم التوافق عليه، ما يعد نسفاً لاتفاق الرياض.

تتدارس هيئة رئاسة المجلس ما حدث وستعلن موقفاً رسمياً في القريب العاجل. — علي الكثيري (@aaalkathery) January 16, 2021

إقرأ المزيد

جاء هذا بعد أن أصدر هادي أمس الجمعة قرارات جمهورية شملت تعيينات في مناصب عدة، بينها رئيس مجلس الشورى ونائب عام للجمهورية اليمنية.

المصدر: RT