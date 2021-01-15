 
مباشر

الخطوط القطرية⁩ تعلن استئناف رحلاتها إلى ⁧جدة⁩

أخبار العالم العربي

الخطوط القطرية⁩ تعلن استئناف رحلاتها إلى ⁧جدة⁩
Reuters
الخطوط القطرية⁩
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pkd8

أعلنت الخطوط الجوية القطرية⁩ اليوم الجمعة عن استئناف رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.

وأشارت الناقلة القطرية على موقع "تويتر" إلى أن رحلاتها إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي ستكون بواقع 4 رحلات أسبوعيا.

وفي 11 يناير الجاري استأنفت الخطوط الجوية القطرية رحلاتها إلى الرياض في المملكة العربية السعودية، للمرة الأولى منذ عام 2017 بواقع رحلة كل يوم.

ويشكل الإعلان عن استئناف الرحلات الحلقة الأحدث في سلسلة إجراءات فتح الأجواء والحدود بين قطر وكل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.

وتأتي تلك الإجراءات عقب اتفاق مصالحة شهدته قمة مجلس التعاون الخليجي بالسعودية في 5 يناير الحالي، وعودة العلاقات الكاملة بين الدول الأربع وقطر بعد 3 سنوات ونصف من المقاطعة.

المصدر: وسائل إعلام قطرية

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا