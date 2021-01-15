الكويت.. القبض على محتال يروج لعقارات في الولايات المتحدة

ألقت فرق المباحث الجنائية الكويتية القبض على مواطن احتال على مجموعة من المستثمرين، بأخذه مبالغ كبيرة منهم بزعم بيعه لهم عقارات بأمريكا.

وقالت مصادر مطلعة لصحيفة "القبس" إن المتهم نجح في إقناع زبائنه بشراء فيلات في الولايات المتحدة مطلة على بحيرة بسعر منخفض، حيث يقوم بتسلم عربون الشراء وبعدها يختفي عن الأنظار.

وأضافت: "تقدم أحد الموكلين من ورثة رجل أعمال ودفعوا للمتهم عربونا لشراء سبع فلل لاستثمارها، وبعد استلامه للعربون اختفى تماما ولم يتمكنوا من التواصل معه مما اضطرهم لإبلاغ المباحث الجنائية عما تعرضوا له".

وبينت المصادر أنه "بعد تسجيل قضية ضد المتهم، تمكن رجال المباحث الجنائية من ضبطه داخل منطقة جواخير كبد، وعقب ضبطه بدأت القضايا تتوالى ضده بعد أن علم ضحاياه بأنه موقوف بنظارة المباحث".

المصدر: "القبس"