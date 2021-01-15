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البحرين تصدر بيانا بشأن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في قطر

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البحرين تصدر بيانا بشأن الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في قطر
Reuters
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أعربت البحرين عن "وافر شكرها وامتنانها لسلطنة عمان وذلك على الجهود التي بذلتها لتنسيق ومتابعة إطلاق سراح المواطنين البحرينيين المحتجزين في قطر وتسهيل عودتهم للبلاد".

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واعتبرت وزارة الخارجية البحرينية في بيان "قيام الجهات القطرية المختصة بالإفراج عن المواطنين البحرينيين خطوة تعكس الروح المطلوبة لاستكمال معالجة الموضوعات العالقة بين البلدين من أجل تعزيز مسيرة التعاون بين دول المجلس".

وعبرت عن أملها في "أن يتم كذلك إطلاق سراح البحارة الآسيويين الذين يعملون على سفن الصيد البحرينية، مراعاة لحالتهم الإنسانية".

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان رسمي أمس الخميس أن قطر أفرجت عن ثلاثة مواطنين بحرينيين احتجزوا في وقت سابق أثناء رحلات صيد، بينهم سامي الحداد بطل كمال الأجسام.

المصدر: وزارة الخارجية البحرينية

 

 

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