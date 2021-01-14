قطر تفرج عن سامي الحداد بطل كمال الأجسام البحريني

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان رسمي اليوم الخميس أن قطر أفرجت عن ثلاثة مواطنين بحرينيين احتجزوا في وقت سابق أثناء رحلات صيد، بينهم سامي الحداد بطل كمال الأجسام.

وكانت المنامة قد طالبت الأحد الماضي، قطر بالإفراج عن سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر.

وحسب بيان الداخلية البحرينية فإن قطر أفرجت كذلك عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر الماضي. وأضافت أن قواربهم ما زالت محتجزة.

عاجل | قطر تفرج عن جميع البحارة البحرينيين من بينهم البطل «الحداد» https://t.co/GEFKqLJ7mp — ALAYAM - الأيام (@ALAYAM) January 14, 2021

يذكر أن سامي الحداد توج بلقب بطل البحرين في رياضة كمال الأجسام لعدة سنوات.

في بيان لوزارة الداخلية ... قطر تفرج عن المواطنين البحرينيين الثلاثة الذين ألقت القبض عليهم وتواصل احتجاز 50 قارباhttps://t.co/VASlhVeTku — Ministry of Interior (@moi_bahrain) January 14, 2021

انتهاء أزمة المعتقلين لدى #قطر.. السلطات البحرينية تعلن تلقيها إخطارا من الخارجية القطرية يتضمن الإفراج عن بطل كمال الأجسام #سامي_الحداد واثنين آخرين بعدما احتجزوا خلال قيامهم برحلة صيد. pic.twitter.com/9a6K2jXlP2 — صحيفة الاستقلال - الخليج (@alestiklal_Gulf) January 14, 2021

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المصدر: RT+ صحيفة "الأيام" البحرينية