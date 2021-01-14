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قطر تفرج عن سامي الحداد بطل كمال الأجسام البحريني

الرياضة

قطر تفرج عن سامي الحداد بطل كمال الأجسام البحريني
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أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان رسمي اليوم الخميس أن قطر أفرجت عن ثلاثة مواطنين بحرينيين احتجزوا في وقت سابق أثناء رحلات صيد، بينهم سامي الحداد بطل كمال الأجسام.

وكانت المنامة قد طالبت الأحد الماضي، قطر بالإفراج عن سامي الحداد، الذي اعتقل مع مواطن آخر.

وحسب بيان الداخلية البحرينية فإن قطر أفرجت كذلك عن بحار بحريني كان قد اعتقل في ديسمبر الماضي. وأضافت أن قواربهم ما زالت محتجزة.

يذكر أن سامي الحداد توج بلقب بطل البحرين في رياضة كمال الأجسام لعدة سنوات.

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المصدر: RT+ صحيفة "الأيام" البحرينية

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