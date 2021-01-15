بوغدانوف يستقبل ممثلين عن حركة "سيف الإسلام القذافي"

ذكرت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس الروسي الخاص بالشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف، استقبل مفتاح الورفلي وعمر أبو إشريدة، ممثلين عن حركة "سيف الإسلام القذافي".

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وأوضح بيان صحفي للخارجية الروسية، أن الجانبين تبادلا خلال المحادثة وجهات النظر بشأن الوضع الحالي في ليبيا وما حولها، مع التركيز على مشكلة التسوية الشاملة للأزمة الليبية طبقا لقرارات مؤتمر برلين الدولي وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

وأشار البيان إلى أن الجانب الروسي شدد خلال هذا اللقاء على أهمية ضمان الطابع الشامل للحوار الليبي، وأكد مجددا دعمه الثابت لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها وسيادتها.

المصدر: وزارة الخارجية الروسية