موسكو: يجب أن يشارك أنصار القذافي في الحوار الوطني الليبي

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إن القوى السياسية المختلفة في ليبيا، بما في ذلك أنصار الزعيم الراحل معمر القذافي، يجب أن تشارك في الحوار الوطني الليبي.

وأضاف فيرشينين، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم، أن الأطراف الليبية وافقت

خلال منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس، على إجراء انتخابات عامة في البلاد في ديسمبر 2021.

وشدد نائب الوزير، على أن روسيا تنطلق من أن المسؤولية الرئيسية في اتخاذ مثل هذه القرارات المهمة، تقع على عاتق الليبيين أنفسهم.

وقال: "يجب وضع مثل هذه القرارات في إطار حوار وطني على أوسع نطاق ممكن، وذلك بمشاركة القوى السياسية الليبية، بما في ذلك قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، وأنصار الزعيم السابق معمر القذافي. بكلمات أخرى، إذا رأت الغالبية العظمى من الليبيين أنه من الضروري إجراء الانتخابات في الموعد المحدد، فليكن ذلك".

كما أكد فيرشينين، أن الأمم المتحدة مدعوة بلا شك للعب دورها، من خلال تقديم المساعدة الفنية والتنظيمية الممكنة مع احترام سيادة البلاد.

المصدر: سبوتنيك