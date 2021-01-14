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تل أبيب تعلن عن مباحثات طاقة مع 4 دول عربية

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تل أبيب تعلن عن مباحثات طاقة مع 4 دول عربية
Reuters
وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس
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أكد بيان عن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس، أن الوزير أجرى اتصالا مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي إن "الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم بعد تطبيعها ونتائج ذلك بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير".

وأضاف البيان: "بحث الوزراء كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتضيف إلى فحوى اتفاقات السلام، بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

واتفقت الدول العربية الأربع على تطبيع العلاقات مع إسرائيل في عملية جرت بوساطة أمريكية.

المصدر: "رويترز"

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