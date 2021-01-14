الأردن.. قرار حكومي يقضي بسماح تنقل الأشخاص

أصدر رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة قرارا يقضي برفع الحظر والسماح بتنقل الأشخاص وتجولهم في البلاد، وذلك في ضوء انخفاض معدل الإصابات بفيروس كورونا.

وتضمن القرار السماح بتنقل الأشخاص وتجولهم في جميع مناطق الأردن من الساعة السادسة صباحا وحتى الساعة الثانية عشرة ليلا في جميع أيام الأسبوع.

كما شمل القرار السماح للمسابح الخارجية داخل المنشآت الفندقية والمجمعات السياحية والسكنية بالعمل وفتح نوادي الفروسية والحدائق العامة بما في ذلك المحلات التجارية داخلها في الأوقات المحددة من الجهات المختصة.

واتخذ الأردن منذ أشهر جملة من الإجراءات للحد من تفشي الوباء في البلاد بحيث يفرض حظر تجول ليلي في عموم المملكة من منتصف الليل حتى السادسة صباحا، فيما يفرض حظر تجول شامل كل يوم جمعة.

كما أغلقت الجامعات والمدارس بحيث يتم التعليم عن بعد فيما تحظر حفلات الزفاف ومجالس العزاء.

المصدر: "عمون"