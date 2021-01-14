كورونا.. ارتفاع عدد الإصابات بين أسر سورية مقيمة في كوريا الجنوبية

أكد مكتب إقليم جولا في كوريا الجنوبية، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد بين أفراد الأسر السورية المقيمة في الإقليم الجنوبي للبلاد إلى 6 أشخاص.

وأشار المكتب، إلى إنه "تم تأكيد إصابة الزوجين السوريين المقيمين في منطقة ناجو بفيروس كورونا المستجد أمس الأربعاء، كما جاءت نتائج الاختبارات التشخيصية لابنتهما (6 أشهر)، وأحد أفراد أسرة إيجابية".

وأضافت: "في العاشر من 10 يناير الجاري، تم تأكيد إصابة أحد أفراد الأسرة وشخص آخر وزوجته بالفيروس".

وترى السلطات الصحية أن أحد أفراد الأسرة نقل العدوى إلى الأخرين عقب زيارته لمصاب في مدينة "كيمهيه"، على الرغم من أن الأخير يخضع للعزل الذاتي بعد وصوله إلى كوريا الجنوبية من دبي في ديسمبر الماضي.

وقررت السلطات الصحية تشديد الاختبارات التشخيصية للأجانب، وكذلك تخطط لإجراء الاختبارات على جميع الأجانب المسجلين في إقليم جولا الجنوبي، البالغ عددهم 30 ألف شخص، بالإضافة إلى الأجانب غير الشرعيين، والذين يقدر عددهم بحوالي 10 آلاف شخص.

المصدر: "يونهاب"