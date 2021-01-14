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مصر.. تخفيف عقوبة شقيق وزير مصري سابق في قضية آثار

أخبار العالم العربي

مصر.. تخفيف عقوبة شقيق وزير مصري سابق في قضية آثار
Reuters
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قضت محكمة النقض في مصر بقبول الطعن المقدم من رؤوف بطرس غالي شقيق يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق، في الحكم الصادر ضده من محكمة الجنايات بالسجن والغرامة.

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وقررت المحكمة تخفيف العقوبة بالسجن 7 سنوات وغرامة مليوني جنيه ورد الآثار المضبوطة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"تهريب الآثار الكبرى إلى أوروبا".

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، بطرس رؤوف بطرس غالي وآخرين بينهم أعضاء سابقون في البعثة الدبلوماسية للسفارة الإيطالية بالقاهرة في وقت سابق، بالسجن 30 سنة والغرامة 5 ملايين جنيه، في قضيتي تهريب آثار إلى إيطاليا من من ميناء الإسكندرية.

المصدر: اليوم السابع

 

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