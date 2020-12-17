مصر تطالب إيطاليا بتسليم دبلوماسيين سابقين متهمين بتهريب الآثار

طالب الإنتربول المصري، الحكومة الإيطالية بتسليم دبلوماسيين سابقين اتهموا بتهريب آلاف القطع الأثرية المصرية إلى إيطاليا.

وتضمنت مذكرة الإنتربول ضبط وإحضار بحق لاديسلاف أوتكر سكاكال، الذي شغل منصب القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وماسيميليانو سبونزيللى الملحق الدبلوماسي الاقتصادي والتجاري بسفارة روما بالقاهرة.

وأكد الانتربول المصري أن لاديسلاف أوتكر صدر بحقه حكم بالسجن المشدد 15 عاما وغرامة مليون جنيه لقيامه بتهريب عدد ما يقرب من 22 ألف قطعة أثرية من آثار مصر لدولة إيطاليا خلال عام 2016 و2018.

وصدر حكم محكمة الجنايات المصرية على المتهمين بتاريخ 15 فبراير 2020، لكن السلطات الإيطالية لم تقم بتسليمهم إلى مصر وهي الدولة التي وقعت الجريمة على أراضيها وقاموا بالتنقيب وسرقة الآثار المصرية وتهريبها لإيطاليا.

وحكمت الجنايات المصرية في ذات القضية على شركائهم الإيطاليين، وهم الممثل بطرس رؤوف غالي، شقيق يوسف بطرس غالي وكلا من المدعو أحمد حسين نجدي والمدعو مدحت ميشيل بالسجن بذات العقوبة 15 عاما.

المصدر: "اليوم السابع"