الكويت تمنح شهادة تطعيم ضد كورونا

قال وزير الصحة الكويتي باسل الصباح، إنه سيتم منح شهادة تطعيم خاصة تحتوي على معلومات تؤكد الحصول على اللقاح المضاد لكورونا لمن يتلقى الجرعة الثانية.

وأوضح على هامش تدشين الصالة رقم 6 في مركز الكويت للتطعيم، أن "الشهادة ستستخدم كجواز سفر في المطارات التي تطلبها"، مشيرا إلى أن "شهادة التطعيم وما قمنا به هو للتسهيل على المواطنين إذا فرضت بعض الدول الحصول على الشهادة".

وذكر أن شهادة التطعيم سيحصل عليها متلقي التطعيم على رسالتين الأولى نصية تتضمن تقرير يثبت الحصول على شهادة التطعيم بالإضافة إلى الربط مع منصة "مسافر" للحصول على "كود" مباشرة من وزارة الصحة تثبت الحصول على التطعيم الأول والثاني وتواريخهما.

وحول إلزامية الحصول على اللقاح للسماح بالسفر، قال الصباح إن "ذلك يعتمد على تضافر الجهود الدولية، ونحن في الكويت لم نطلب أن يحصل المسافر على التطعيم لكن على سبيل المثال في المملكة العربية السعودية هناك شرط لأداء العمرة هو الحصول على شهادة التطعيم"، مبينا أن "اليوم التطعيم لم يتوفر في أغلب دول العالم نحن في الكويت في نعمة في توافر التطعيم".

المصدر: "الراي"