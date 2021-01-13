البرهان يؤكد قدرة السودان على حماية أرضه وسط التوتر العسكري مع إثيوبيا

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي والقائد العام للقوات المسلحة في السودان، الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، قدرة جيش بلاده على حماية أرضه، وذلك وسط التوتر السوداني الإثيوبي المتصاعد.

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وقال البرهان، خلال زيارة قام بها اليوم الأربعاء إلى ولاية القضارف، مخاطبا الوحدات المنتشرة داخل حدود السودان، إن "القوات المسلحة ستظل سندا وعضدا للشعب ودعما لتحقيق آماله وطموحاته نحو الاستقرار والسلام والتنمية"، مشددا على قدرتها على حماية أرض البلاد والمحافظة على أمنها ومكتسباتها.

وأشاد البرهان، حسبما نقلته وكالة "سونا" الرسمية، بـ"الملاحم والبطولات التي سطرتها القوات المسلحة عبر تاريخها الناصع الطويل حماية للبلاد وامنها واستقرارها".

وعلى صعيد متصل، تعهد البرهان خلال زيارته إلى قرية اللية وتقديمه العزاء في مواطنيها الذين "اغتالتهم عصابات الشفتة بمعاونة القوات الإثيوبية بمعاملة شهداء القرية كشهداء القوات المسلحة".

رئيس مجلس السيادة القائد العام الفريق الركن عبدالفتاح البرهان، يؤكد قدرة القوات المسلحة على حماية الارض والمحافظة على امن البلاد ومكتسباتها https://t.co/sh33AXR6vE#سونا#السودانpic.twitter.com/p5uD741SSJ — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 13, 2021

الفريق الركن عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة يخاطب القوات المسلحة المنتشرة داخل الحدود السودانية بالمنطقة الشرقية#سونا#السودانhttps://t.co/nyHkxhZhfk — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) January 13, 2021

وأعلنت السودان، الثلاثاء، أن قوات إثيوبية شنت هجوما على منطقة الفشقة داخل الحدود السودانية بولاية القضارف، ما أسفر عن مصرع 6 أشخاص وهم 5 نساء وطفل.

ودانت الخارجية السودانية الهجوم الذي اتهمت بتنفيذه "عصابات الشفتة الإثيوبية"، كما ناشدت "المجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية إدانة هذه الأعمال الإجرامية والمطالبة بإيقافها فورا".

بدورها، اتهمت إثيوبيا القوات السودانية بـ"الاستيلاء على 9 مناطق" داخل الحدود الإثيوبية و"انتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".

المصدر: "سونا" + وكالات