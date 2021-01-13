إعلام إسرائيلي: الإمارات تسمح للإسرائيليين دخول أراضيها بدون تأشيرة الشهر المقبل

أفاد موقع "I24" الإسرائيلي، بأن سلطات الإمارات أبلغت نظيرتها الإسرائيلية موافقة الحكومة على اتفاقية "الإعفاء المتبادل" من التأشيرات، مشيرة إلى أنها ستدخل حيز التنفيذ بعد 30 يوما.

وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن "المصادقة على الاتفاقية هي خطوة أساسية في التنفيذ الكامل والسريع للاتفاقيات العديدة التي يتم التوصل إليها مع الإمارات والبحرين والمغرب".

وأشار الموقع إلى أن أبوظبي كانت قد فعلت تأشيرات سياحية للإسرائيليين بشكل مؤقت، لحين المصادقة على اتفاقية الإعفاء المتبادل من متطلبات التأشيرات للبلدين.

وكانت مجموعة بريد الإمارات أعلنت عن توسيع نطاق عملياتها الدولية اليوم الأربعاء، بإضافة إسرائيل إلى شبكة عملياتها البريدية. حيث ارتبطت الشركة مع نظيرتها "بريد إسرائيل" لتسهيل الوصول إلى المدن والوجهات في جميع أنحاء إسرائيل، الأمر الذي من شأنه توفير قناة موثوقة للسوق الجديد.

المصدر: I24" + RT"