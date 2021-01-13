مصر تقرر غلق موانئ على البحر الأحمر

قررت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، إغلاقا مؤقتا لميناء السويس وميناء الزيتيات على البحر الأحمر، بسبب سوء الأحوال الجوية وشدة الرياح.

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وقالت الهيئة إن شدة الرياح تتراوح بين 20-25 عقدة جنوبية، وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 أمتار، وحالة البحر مضطربة، ومن المتوقع فتح الميناءين مجددا فور تحسن الأحوال الجوية.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية قد حذرت من طقس اليوم الأربعاء، بسبب تعرض البلاد لموجة رياح تستمر مدة 3 أيام.

وقال خبراء الأرصاد، إن الطقس يشهد رياحا مثيرة للرمال والأتربة، وأمطارا على بعض المناطق، وانخفاضا ملحوظا بدرجات الحرارة لتصل العظمى على القاهرة لـ 18 درجة، بينما تصل اليوم الأربعاء 25 درجة مئوية، وفقا لصحيفة "المصري اليوم".

وأوضحوا أن الطقس يشهد اليوم رياحا نشطة مثيرة للرمال والأتربة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشرقية ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد، وأمطارا خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على مناطق من (السلوم – مطروح – إسكندرية – بلطيم – رشيد)، ومناطق من السواحل الشمالية الشرقية، بفرصة سقوط (30%).

المصدر: سبوتنيك