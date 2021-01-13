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وسائل إعلام سودانية: تحطم طائرة عسكرية في ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا

وسائل إعلام سودانية: تحطم طائرة عسكرية في ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا

أخبار العالم العربي

وسائل إعلام سودانية: تحطم طائرة عسكرية في ولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا
Reuters
صورة أرشيفية
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تحطمت طائرة عسكرية سودانية، اليوم الأربعاء، بولاية القضارف المتاخمة للحدود مع إثيوبيا.

وصرحت مصادر عسكرية سودانية بأن الطائرة من طراز "أباتشي"، كانت تحمل أسلحة وذخائر، وأن الحادث وقع في مطار "ود زائد" بولاية القضارف، مما أدى إلى احتراق الطائرة بالكامل فيما نجا طاقمها.

وتقع المنطقة التي تحطمت فيها الطائرة على 25 كيلومترا، من القضارف شرقي السودان، حيث تدور مواجهات عسكرية متقطعة بين الجيش السوداني ومليشيات وقوات إثيوبية.

المصدر: السودان توربيون

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