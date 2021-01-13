وسائل إعلام: لجنة إسرائيلية خاصة تجتمع اليوم للمصادقة النهائية على مبنى السفارة الأمريكية بالقدس

كشفت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية "كان"، أن لجنة إسرائيلية خاصة ستجتمع، اليوم الأربعاء، للمصادقة النهائية على المبنى الدائم لمقر السفارة الأمريكية، في مدينة القدس.

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وأفادت قناة "كان" بأن هذا الاجتماع الاستثنائي، يأتي إثر ضغوطات من ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، للمصادقة على خطتين لإقامة وإنشاء مجمع للسفارات في كل من شارع "اللنبي"، وحي "أرنونا"، بمدينة القدس.

وأشارت القناة، نقلا عن مصدر ملم بالتفاصيل إلى أن "قرار مكتب رئيس الوزراء اتخذ لأن الأمريكيين لم يقرروا بعد مكان مبنى سفارتهم لدى إسرائيل".

جدير بالذكر أن هذا الاجتماع يأتي قبل أسبوع من تنصيب المرشح الأمريكي الديمقراطي المنتخب، جو بايدن، كرئيس للولايات المتحدة، المقرر في 20 يناير الجاري.

وتعهد بايدن في أبريل الماضي، بإبقاء سفارة بلاده في إسرائيل بالقدس، إذا ما انتخب رئيسا، كما لفت إلى إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، بهدف إجراء حوار مع الفلسطينيين، وبذل جهود لإبقاء حل الدولتين قابلا للتطبيق.

المصدر: "i24news"