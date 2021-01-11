دائرة أوقاف القدس تعرب عن قلقها من الحفريات الإسرائيلية في الأقصى (صور+ فيديو)

أعربت دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى عن قلقها البالغ من أعمال الحفر الإسرائيلية المستمرة في ساحة البراق وقرب باب المغاربة للمسجد الأقصى.

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وأضاف بيان للدائرة أن "ما تم رصده من أعمال الحفريات يوحي باستمرار مشروع استكمال تهويد ساحة البراق وجنوب غرب المسجد الأقصى".

وحذر البيان من الاستمرار في هذه المشاريع التي رفضتها دائرة الأوقاف جملة وتفصيلا لأنها تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومع قرارات اليونيسكو الصادرة بهذا الخصوص.

RT

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RT

RT

RT

المصدر: RT