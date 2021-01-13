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بالفيديو.. ضبط معمل مياه مغشوشة تحمل اسم "زمزم" في السعودية

أخبار العالم العربي

بالفيديو.. ضبط معمل مياه مغشوشة تحمل اسم
Reuters Ahmed Yosri
العاصمة السعودية الرياض
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أعلن مراقبو أمانة العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة، اليوم الأربعاء، عن ضبط وافدين حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه "مغشوشة" تحمل ملصقات "زمزم".

وأكدت أمانة الرياض أنه تم ضبط المخالفين، ومصادرة عبوات المياه، قبل تداولها في الأسواق، كما تم إغلاق المعمل.

المصدر: RT

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