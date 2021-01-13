بالفيديو.. ضبط معمل مياه مغشوشة تحمل اسم "زمزم" في السعودية

أعلن مراقبو أمانة العاصمة السعودية الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة، اليوم الأربعاء، عن ضبط وافدين حولوا وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه "مغشوشة" تحمل ملصقات "زمزم".

وأكدت أمانة الرياض أنه تم ضبط المخالفين، ومصادرة عبوات المياه، قبل تداولها في الأسواق، كما تم إغلاق المعمل.

وافدون يحولون وحدة سكنية إلى معمل لإنتاج مياه مغشوشة تحمل ملصقات "زمزم".. ومراقبو #أمانة_منطقة_الرياض، بالتعاون مع الجهات الأمنية، يضبطون المخالفين ويصادرون العبوات قبل تداولها في الأسواق ويغلقون الموقع.. pic.twitter.com/Wix0jojpQw — أمانة منطقة الرياض (@Amanatalriyadh) January 12, 2021

المصدر: RT