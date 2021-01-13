انطلاق حملة تطعيم الجرعة الثانية من لقاح كورونا في قطر

تبدأ المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية في قطر، اليوم الأربعاء، بإعطاء الجرعة الثانية من لقاح فيروس كورنا للذين تلقوا الجرعة الأولى منه في الـ23 من ديسمبر 2020.

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وبعد أسبوع من الجرعة الثانية سيكونون قد حصلوا على 95% من الأجسام المضادة للفيروس، وفقا لما أعلنته الشركة المصنعة للقاح "فايزر- بيونتيك".

وكانت قطر قد أعلنت في وقت سابق عن انطلاق حملة تطعيم وطنية ضد فيروس كورونا في 7 مراكز صحية، ثم تمت زيادة عدد المراكز الصحية إلى 10 مراكز.

وقبيل انطلاق الحملة، أعلنت وزارة الصحة العامة القطرية 3 فئات ذات الأولوية في الحصول على اللقاح، هي الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات نتيجة للإصابة بكورونا، وهم الأشخاص الكبار في السن، ممن تتجاوز أعمارهم 70 عاما، والأشخاص الذين لديهم أمراض مزمنة شديدة، ومرضى السرطان، والمرضى المصابين بأمراض مزمنة أخرى.

وخلال وقت قصير تم إدراج فئات أخرى، وهي كبار السن من عمر 65 عاما فما فوق، والكوادر الصحية العاملة في الصفوف الأمامية في مواجهة الفيروس.

المصدر: صحيفة الشرق القطرية