سوريا.. رضيع بعمر الشهرين يتعافى من كورونا
أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن شفاء طفل بعمر الشهرين من فيروس "كورونا" في مدينة اللاذقية. في الساحل السوري.
وأوضحت الوزارة أن ذوي الطفل حمزة البالغ شهرين من العمر راجعوا مشفى التوليد والأطفال باللاذقية وقالوا أن طفلهم يعاني من درجة حرارة مرتفعة مع إقياءات وإسهالات منذ يومين، مع انقطاع البول، لافتة إلى أنه تم قبول الطفل بالمشفى وكان بحالة عامة سيئة جدا، ولكن مع استمرار الحالة العامة السيئة وتطور اختلاج معمم تم وضع الطفل على جهاز التنفس الاصطناعي.
وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء اختبار PCR ظهرت النتيجة ايجابية لديه (أي مصاب بكورونا) وتم تطبيق العلاج المناعي المناسب مع صادات حيوية واسعة الطيف، اضافة للتمييع ومضادات الاختلاج المناسب.
وأكدت الوزارة أنه خلال أربعة أيام تم فصل الطفل عن جهاز التنفس الاصطناعي، وبدأت حالة الطفل بالاستقرار.
وخرج الطفل بعد أسبوعين بحالة عامة ممتازة حيث تم الشفاء دون عواقب خطيرة وسيبقى قيد العلاج والمتابعة في المنزل لفترة من الزمن.
المصدر: وزارة الصحة