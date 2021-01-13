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سوريا.. رضيع بعمر الشهرين يتعافى من كورونا

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سوريا.. رضيع بعمر الشهرين يتعافى من كورونا
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أعلنت وزارة الصحة، الثلاثاء، عن شفاء طفل بعمر الشهرين من فيروس ‌‏"كورونا" في مدينة اللاذقية. في الساحل السوري.

وأوضحت الوزارة أن ذوي الطفل حمزة البالغ شهرين من العمر راجعوا مشفى التوليد ‏والأطفال باللاذقية وقالوا أن طفلهم يعاني من درجة حرارة مرتفعة مع إقياءات وإسهالات منذ يومين، مع ‏انقطاع البول، لافتة إلى أنه تم قبول الطفل بالمشفى وكان بحالة عامة سيئة جدا، ‏ولكن مع استمرار الحالة العامة السيئة وتطور ‏اختلاج معمم تم وضع الطفل على جهاز التنفس الاصطناعي.‏

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وأشارت الوزارة إلى أنه بإجراء اختبار ‏PCR‏ ظهرت النتيجة ايجابية لديه (أي مصاب بكورونا) وتم ‏تطبيق العلاج المناعي المناسب مع صادات حيوية واسعة الطيف، اضافة للتمييع ‏ومضادات الاختلاج المناسب.‏

وأكدت الوزارة أنه خلال أربعة أيام تم فصل الطفل عن جهاز التنفس الاصطناعي، ‏وبدأت حالة الطفل بالاستقرار.‏

وخرج الطفل بعد أسبوعين بحالة عامة ممتازة حيث تم الشفاء دون عواقب خطيرة ‏وسيبقى قيد العلاج والمتابعة في المنزل لفترة من الزمن.‏

المصدر: وزارة الصحة ‏

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