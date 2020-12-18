سوريا.. شفاء أول حالة كورونا مؤكدة مخبريا لطفل في طرطوس

أعلنت الهيئة العامة لمشفى الأطفال في طرطوس بسوريا، عن أول حالة شفاء لطفل بعمر 3 سنوات ونصف السنة أصيب بفيروس كورونا.

وأشار مدير عام الهيئة ياسر جورية، إلى أن "الطفل ح. م راجع الهيئة في 13 من الشهر الجاري وهو يعاني من التهاب طرق تنفسية علوية وتطورت حالته ليلا ولوحظت لديه علامات قصور تنفسي مع صرير وتطاول زفير فتم نقله إلى العناية المركزة وإعطاؤه الإسعافات اللازمة".

ولفت، إلى أن "الطفل بدأ يستجيب للعلاج وتحسن تدريجيا ولم يضطر الكادر الطبي لوضعه على جهاز التهوية الآلية، لكن بسبب الأعراض التي كانت لديه تم إجراء مسحة PCR بخصوص فيروس كورونا، وكانت النتيجة إيجابية".

وتابع: "تمت متابعة العلاج ضمن المشفى حتى تحسنت حالته بشكل كامل وتم إخراجه أمس الخميس إلى المنزل مع التأكيد على الأهل بضرورة العزل التام والتقيد بإرشادات الطبيب المختص".

وأوضح جورية، أن "حالة الطفل هي الحالة الوحيدة التي راجعت المشفى ولديها إصابة مثبتة بالفيروس"، مشيرا إلى أن "هذا لا ينفي وجود إصابات أخرى لم تشخص بعد".

المصدر: "سانا"