"أجنحة الشام" السورية للطيران تنفي ما أثير حول نقلها مسلحين إلى ليبيا

نفت شركة "أجنحة الشام" للطيران السورية الخاصة ما تردد من معلومات حول نقلها مسلحين إلى ليبيا وأكدت أنها لم تنقل سوى "مساعدات طبية إنسانية" إلى هناك.

وأوضحت الشركة أنها قامت مؤخرا بنقل بعض مساعدات طبية إنسانية إلى ليبيا لمواجهة أزمة فيروس كورونا، وقالت إن تلك المساعدات مقدمة من منظمة الصحة العالمية، ونفت صحة ما أثير حول نقلها مسلحين إلى ليبيا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن بيان للشركة أن "أجنحة الشام للطيران تدحض وتنفي جملة وتفصيلا جميع المزاعم والاتهامات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا بخصوص رحلاتها إلى بنغازي".

وأكدت الشركة في البيان أن "جميع الرحلات الجوية إلى بنغازي كانت وما زالت تشغل بهدف نقل مدنيين وبعضها إنساني وهي مخصصة فقط لنقل الرعايا السوريين المقيمين في ليبيا بغية وصلهم مع وطنهم الأم سوريا"​​​.

وأضافت الشركة "أن العقوبات المفروضة على أجنحة الشام للطيران من قبل الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت على معظم المؤسسات السورية وطالت العديد من مفاصل الحياة تقريبا، وهي عقوبات جائرة وغير عادلة كما يعلم الجميع".

وأشارت الشركة في البيان إلى أنها "سبق وزودت الأمم المتحدة بجميع الوثائق والمستندات اللازمة التي تبين بأن جميع رحلات الشركة إلى بنغازي هي رحلات تجارية ومكرسة فقط لنقل المدنيين".

وكانت وسائل إعلام تداولت أخبارا نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي حول وصول طائرة تابعة لأجنحة الشام إلى ليبيا محملة بالمساعدات الطبية مقدمة من منظمة الصحة العالمية، إضافة إلى نقل مقاتلين من سوريا إلى ليبيا.

ويفرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة "أجنحة الشام" ويصنفها كيانا يحظر التعامل معه، بدعوى نقل مسلحين إلى مناطق الصراع في بعض البلدان.

المصدر: "سبوتنيك"