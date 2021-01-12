الحكومة المصرية تخطط لتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا

وقعت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد وصندوق "تحيا مصر" ومجموعة طلعت مصطفى بروتوكول تعاون للتبرع بتطعيم 2 مليون مواطن بلقاح كورونا.

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وأكدت وزارة الصحة المصرية أنه يتم التواصل مع كافة الجهات المعنية بالعالم لتوريد اللقاح إلى مصر.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنها ووزارة المالية بصدد التوقيع مع الهيئة الدولية للقاحات والأمصال (جافي) للحصول على حصة مصر من لقاحات فيروس كورونا حيث سيتم توفير 20% من احتياجات مصر من اللقاحات.

وأضافت وزارة الصحة أنه جارِ استكمال توريد شحنات اللقاح الصيني، بالإضافة إلى أنه سيتم تسجيل لقاح (استرازنكا) فور الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية، كما أن هناك تواصل مع شركة (فايزر) لتقديم الملف التسجيلي الخاص باللقاح فى مصر.

المصدر: "اليوم السابع"