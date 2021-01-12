مسجد يبث أغنية في الجزائر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر مقطع فيديو لأحد مساجد منطقة القبائل خلال بثه، اليوم الثلاثاء، أغنية محلية شهيرة.

وقال أحد الأشخاص في الفيديو: "اليوم عيد رأس السنة الأمازيغية وأتمنى عاما سعيدا للجميع، أنا سعيد لسماع هذه النغمة التي تنبعث من مكبر صوت المسجد... هذا دليل على التعايش والتسامح وأتمنى أن تعمم هذه الظاهرة في المنطقة بأكملها وأن نراها في مساجد أخرى".

وأثار المقطع ردود فعل متباينة بين مندد بالفعل باعتباره "انتهاكا لحرمة المسجد"، وبين مرحب به.

ويحتفل الجزائريون في 12 يناير من كل عام بالسنة الأمازيغية الجديدة، وتحظى المناسبة بأهمية كبيرة خاصة في منطقة القبائل شمال البلاد.

المصدر: RT