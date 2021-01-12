مصر تدين قرارا لإسرائيل ينتهك الشرعية الدولية وتحذر من تهديد أمن المنطقة

دانت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، مصادقة الحكومة الإسرائيلية على قرار إنشاء 800 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

واعتبرت الخارجية المصرية في بيان لها، أن قرار إسرائيل يعد انتهاكا جديدا لمقررات الشرعية الدولية.

وأعرب السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن "قلقه البالغ مما يتمخض عن مثل تلك الخطوات المتواترة من تقويض لفرص حل الدولتين، في وقت تضطلع فيه مختلف الأطراف الدولية بجهود دؤوبة لإحياء المسار التفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي".

وحذر من أن تلك الممارسات ستترتب عليها تداعيات سلبية على أمن المنطقة واستقرارها.

المصدر: RT