لبنان..إحباط عملية تهريب نحو طن من "الحشيشة" وأكثر من 800 ألف حبة "كبتاغون" عن طريق المرفأ (فيديو)

أعلنت قوى الأمن الداخلي اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنها أحبطت عملية تهريب نحو طن من "حشيشة الكيف"، وأكثر من 800 ألف حبة "كبتاغون" إلى إحدى الدول الإفريقية، عن طريق المرفأ.

احباط تهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون وحشيشة الكيف الى احدى الدول الافريقية، بعملية مشتركة بين شعبة المعلومات في #قوى_الامن وشعبة مكافحة #المخدرات في الجمارك #تجار_الموت https://t.co/vgTTE8A2M0 pic.twitter.com/FeOsHVO0Tp

وأصدرت شعبة العلاقات العامة التابعة للمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي اللبناني البيان التالي:

"في إطار ملاحقة شبكات الإتجار بالمخدّرات وتهريبها وتوقيف أفرادها. توافرت معلومات لدى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي حول التّحضير لعملية نقل كميّة كبيرة من حشيشة الكيف وحبوب الكبتاغون إلى إحدى الدول الإفريقية، عبر شحنة زيوت وشحوم سيارات.

وعلى الفور، باشرت القطعات المختصّة في الشعبة تحرياتها، وبنتيجة المتابعة تمكنت من تحديد هوية الرأس المدبر لعملية التهريب، ويدعى ز. ه ، مواليد العام 1974، لبناني الجنسية.

على أثر ذلك، أُعطيت الأوامر إلى قوة خاصة في الشعبة، للعمل على تحديد مكان تواجده وتوقيفه.

وبتاريخ 2-1-2021، وبعملية نوعية وخاطفة، تمكنت هذه القوة من توقيفه في محلة طريق المطار.

من خلال التنسيق مع المديرية العامة للجمارك، تم تحديد موقع الشحنة المشبوهة في داخل مرفأ بيروت، حيث قامت قوة مشتركة من الطرفين بتفتيشها بتاريخ 4-1-2021، وضَبَطَتْ كميّة 861 كلغ. من مادة حشيشة الكيف و 812 ألف حبة "كبتاغون" مخبأة في "براميل" شحوم للسيارات، بهدف تهريبها إلى خارج البلاد.

بالتحقيق مع الموقوف، اعترف بما نسب اليه، وأودع القضاء المختص، بناء على إشارته، والعمل جار لتوقيف باقي المتورطين".

المصدر: RT