البحرين تدعو قطر لإرسال وفد رسمي إليها لبحث القضايا "المعلقة"

أعلنت وزارة الخارجية البحرينية عن توجيه دعوة إلى نظيرتها القطرية لإرسال وفد إليها، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حول القضايا "المعلقة".

وأفادت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية، بأن "وزارة الخارجية وجهت إلى نظيرتها في دولة قطر دعوة لإرسال وفد رسمي إلى مملكة البحرين في أقرب وقت ممكن، لبدء المباحثات الثنائية بين الجانبين حيال القضايا والموضوعات المعلقة بين البلدين، تفعيلا لما نص عليه بيان العلا، الصادر عن الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون التي عقدت في محافظة العلا بالمملكة العربية السعودية، وصولا للأهداف السامية التي نطمح إلى تحقيقها لما فيه الخير لمواطني البلدين الشقيقين وتعزيز مسيرة العمل الخليجي المشترك".

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية