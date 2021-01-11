لبنان..23 وفاة و3095 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 23 وفاة و3095 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة في تقريرها اليومي أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 1629، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 222391.

وكان مجلس الدفاع الأعلى اللبناني أعلن حالة الطوارئ الصحية في البلاد ابتداء من 14 يناير الجاري وحتى 25 من الشهر نفسه، وذلك جراء تصاعد عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا بشكل مستمر.

وبحسب القرار سيتم منع الخروج والولوج إلى الطرقات من 14 إلى 25 يناير، مع بعض الاستثناءات، كما سيتم إقفال كل الإدارات والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة والجامعات والمدارس والحضانات والأرصفة البحرية والملاعب الرياضية.

وستقلص حركة المسافرين في المطار لتصبح 20 بالمئة، على أن يخضع القادمون لفحص فوري في المطار، وفحص آخر بعد أسبوع.

وألزم القرار المستشفيات الخاصة استحداث أسرة عناية فائقة مخصّصة لمعالجة مرضى كورونا، تحت طائلة الملاحقة القانونية والإدارية والقضائية.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام" + RT