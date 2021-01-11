عقيلة صالح يزور فرنسا لبحث الأزمة الليبية

يزور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بعد تلقيه دعوة رسمية من سلطات البلاد.

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ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قوله إن الزيارة "تمت بدعوة رسمية، وتستغرق يومين"​​​.

ووقع طرفا الصراع في ليبيا، يوم 23 أكتوبر 2020، اتفاقا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنهما تبادلا لاحقا اتهامات متكررة بخرق الهدنة.

وتسعى الأمم المتحدة لعقد حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.

المصدر: "سبوتنيك" + RT