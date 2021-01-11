 
مباشر

عقيلة صالح يزور فرنسا لبحث الأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

عقيلة صالح يزور فرنسا لبحث الأزمة الليبية
Reuters AA/APR
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/pjan

يزور رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الاثنين، بعد تلقيه دعوة رسمية من سلطات البلاد.

إقرأ المزيد
عقيلة صالح: لا نتلقى أوامر من تركيا
عقيلة صالح: لا نتلقى أوامر من تركيا

ونقلت وكالة "سبوتنيك" عن الناطق الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق قوله إن الزيارة "تمت بدعوة رسمية، وتستغرق يومين"​​​.

ووقع طرفا الصراع في ليبيا، يوم 23 أكتوبر 2020، اتفاقا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنهما تبادلا لاحقا اتهامات متكررة بخرق الهدنة.

وتسعى الأمم المتحدة لعقد حوار سياسي بهدف إجراء انتخابات العام المقبل لتسوية الأزمة.

المصدر: "سبوتنيك" + RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا