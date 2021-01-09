عقيلة صالح: لا نتلقى أوامر من تركيا

نفي رئيس مجلس النواب الليبي المتمركز في مدينة طبرق، عقيلة صالح، صحة التقارير حول إرساله مبعوثا شخصيا إلى أنقرة، قائلا "نحن لا نتلقى أوامر من تركيا".

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وقال صالح، حسب بيان نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب الليبي، اليوم السبت، تعليقا على تصريحات صادرة مؤخرا عن بعض المسؤولين الأتراك حول هذا الموضوع: "نحن لا نتسول ولا نتلقى أوامر من تركيا أو من غيرها".

وأضاف صالح: "نحن نعمل من أجل أمن واستقرار ليبيا وليس لدينا ما نخفيه والشعب يشارك ويتابع في خطواتنا أول بأول... مصلحة الشعب الليبي فوق كل اعتبار، وأمن واستقرار ليبيا هدفنا الذي لن نحيد عنه".

وختم تصريحه بالقول: "لن نتردد في التواصل مع الدول الفاعلة في ملف الأزمة الليبية لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا ولكن ليس على حساب مصلحة الليبيين ودون مساس بالسيادة الوطنية".

وسبق أن ذكر وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تتواصل مع سلطات شرق ليبيا المتحالفة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

وقال تشاووش أوغلو يوم 30 ديسمبر: "تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم".

وفي الأيام الأخيرة تناقلت وسائل إعلام عربية تصريحات لعضو حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، باكير أتاجان، جاء فيها أن صالح أرسل مبعوثين إلى أنقرة "لتلقي أوامر" حول المرحلة القادمة لتسوية الأزمة في ليبيا.

المصدر: RT + وكالات