تركيا تكشف عن اتصالاتها بسلطات شرق ليبيا

كشف وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن بلاده تتواصل مع سلطات شرق ليبيا المتحالفة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة خليفة حفتر.

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وقال تشاووش أوغلو، في مؤتمر صحفي عقده اليوم الأربعاء عقب تقييمه أداء وزارته خلال العام 2020 الذي شارف على الانتهاء: "تركيا تتواصل مع الجانب الشرقي في ليبيا، فالممثل الخاص لرئيس برلمان طبرق زار تركيا، وقبل ذلك كان رئيس برلمان طبرق، عقيلة صالح، ينوي إرسال نائبه إلى تركيا غير أن هذه الزيارة لم تتم".

وتعتبر تركيا أكبر داعم خارجي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها أمميا بقيادة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، في المواجهة مع "الجيش الوطني الليبي" بقيادة حفتر المدعوم من قبل حكومة شرق ليبيا ومجلس النواب في طبرق ومصر.

ووقع طرفا الصراع في ليبيا، يوم 23 أكتوبر 2020، اتفاقا لإعلان وقف إطلاق النار في البلاد، إلا أنهما تبادلا لاحقا اتهامات متكررة بخرق الهدنة.

المصدر: "الأناضول" + وكالات