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تجدد الاحتجاجات في ساحة "الحبوبي" جنوبي العراق

أخبار العالم العربي

تجدد الاحتجاجات في ساحة
ساحة "الحبوبي"
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الاثنين، بتجدد الاحتجاجات في ساحة "الحبوبي" وسط مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار، بعد يوم شهد صدامات مع القوات الأمنية.

وقال مراسل RT، إن "المئات من المحتجين تجمعوا في ساحة الحبوبي عصر اليوم ورفعوا ذات الشعارات التي رفعوها سابقا والمتعلقة بتنفيذ مطالبهم ومحاسبة قتلة المتظاهرين".

وأضاف، أن "القوات الأمنية قامت بتعزيزات كبيرة في الساحة التي شهدت مقتل أحد عناصر الأمن يوم أمس وجرح العشرات من الشرطة أيضاً".

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ويوم أمس أعلنت خلية الإعلام الأمني الحكومية في العراق، مقتل شرطي وجرح 33 آخرين في احتجاجات محافظة ذي قار جنوبي البلاد.

 

المصدر: RT

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