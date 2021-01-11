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لبنان.. تهافت على محال بيع المواد الغذائية واللحوم قبل الإقفال التام

أخبار العالم العربي

لبنان.. تهافت على محال بيع المواد الغذائية واللحوم قبل الإقفال التام
Reuters
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أفاد مراسل RT في لبنان بتهافت المواطنين في مختلف المناطق إلى محال بيع المواد الغذائية واللحوم بعد تداول معلومات عن إقفال تام لمدة عشرة أيام إثر تسجيل ارتفاع كبير في إصابات كورونا.

وعقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعا عند الساعة الرابعة في توقيت بيروت من بعد ظهر اليوم الإثنين، في القصر الجمهوري برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، للبحث في الوضع الصحي وواقع القطاع الاستشفائي في البلاد، وقرار الإقفال الشامل لمدة 10 أيام.

ودعا عون في مستهل الجلسة إلى "إعلان حالة طوارئ صحية لمواجهة تمدد وباء ​كورونا​"، مشيرا إلى أن "المأساة التي نراها على أبواب المستشفيات تتطلب إجراءات جذرية حتى نتمكن من تخفيف التبعات الكارثية لتفشي الفيروس".

بدوره، اعتبر رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب أن "كل المؤشرات حول تفشي وباء كورونا تشير بوضوح الى أننا قد دخلنا في مرحلة الخطر الشديد"، معلنا أنه "لم يبق أمامنا إلا فرض الإجراءات بكل الوسائل، واتخذنا تدابير جديدة فيها تشديد أكثر بالإجراءات، والمطلوب من الأجهزة العسكرية والأمنية التشدد في تطبيقها لأن عدم تطبيقها يعني حصول انهيار صحي شامل".

وقال دياب إن "المسؤولية في هذا التحدي على الجميع: أجهزة الدولة الإدارية والعسكرية والأمنية، وعلى كل شخص أن يتحمّل مسؤوليته. كل مواطن مسؤول عن تنفيذ الإجراءات، والمجتمع معني بالضغط على كل مواطن لا يلتزم بحماية نفسه وعائلته ومجتمعه، ممنوع أي تساهل".

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة في بيان أنه "نظرا لارتفاع سعر صرف الدولار، أصدر وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه رفع سعر ربطة الخبز زنة 900 غرام إلى 2250 ليرة لبنانية كحد أقصى وزنة 400 غرام إلى 1500 ليرة لبنانية كحد أقصى.

المصدر: RT + "الوكالة الوطنية للإعلام"

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