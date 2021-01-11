اغتيال أحد وجهاء قبيلة "العكيدات" في سوريا

اغتال مجهولون أحد وجهاء قبيلة العكيدات وابنه بالرصاص في منزله في ريف دير الزور الشرقي في سوريا

وذكر مقربون من العائلة أن هجوما استهدف مضافة الشيخ اطليوش الشتات اللافي في قرية حوايج ذيبان في ريف دير الزور، ما أدى إلى مقتله مع نجله محمود، بينما تحدث آخرون عن قتيل ثالث هو فايز الهادي.

وذكر أحد أقرباء اللافي أنه قتل "على يد الغدر والإجرام" دون أن يحدد المتهمين، كذلك لم تسم وسائل الإعلام المحلية جهة قد تكون مسؤولة عن الاغتيال، كما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك.

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يذكر أن امطشر الهفل وأحد أبرز شيوخ القبيلة اغتيل في آب الماضي، حين استهدفت سيارة كان بداخلها مع شيخ عشيرة العكيدات في دير الزور، ابراهيم خليل جدعان الهفل، ما أدى إلى مقتل المطشر مع سائق السيارة، وإصابة الهفل، ولم تعرف هوية الجناة.

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وقد كان للحدث تداعيات إذ شهدت عدة قرى تظاهرات طالبت بخروج "قوات سوريا الديمقراطية" منها، كما منحت القبيلة قوات التحالف الدولي و"قسد" مهلة شهر لتسليمها قتلة شيخها.

ونفت "الإدارة الذاتية في شمال سوريا"، في حينه، تهمة اغتيال شيوخ العشائر، واستنكرت الحادث، بينما قدمت الولايات المتحدة التعازي لقبيلة العكيدات، وأعربت عن أملها في محاسبة مدبري الهجوم.

المصدر: RT + وسائل إعلام سورية