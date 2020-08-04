قبيلة "العكيدات" السورية تمهل التحالف الدولي و"قسد" شهرا لتسليم قتلة شيخها

أمهلت قبيلة "العكيدات" السورية قوات التحالف الدولي و"قسد" مدة شهر لتسليمها قتلة شيخها مطشر حمود الهفل.

وجاء في بيان نشره الشيخ مصعب خليل عبود، أنه "في حال لم يتم ذلك ستتصرف القبيلة كما تراه مناسبا لحماية الديار والممتلكات".

ودعا الشيخ عبود أبناء المنطقة من العشائر إلى "الوقوف صفا واحدا من أجل حمايتها من كل من يستبيحون دماءها وينهبون ثرواتها، فالديار التي لا يحميها أبناؤها، لا يحميها الغرباء الطامعون".

وشدد على ضرورة عقد اجتماع لكافة عشائر المنطقة للوقوف على المستجدات الأخيرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، نفت "الإدارة الذاتية في شمال سوريا"، تهمة اغتيال شيوخ العشائر، واستنكرت الحادث، معتبرة أن "هذا العمل الإرهابي يستهدف أرواح السوريين لتحقيق أجندات خبيثة".

وشددت في بيان لها على تصميمها، من خلال قواتها العسكرية وأجهزتها الأمنية على اجتثاث جميع هذه البؤر في مناطق الإدارة الذاتية أينما وجدت، مؤكدة أنها "لن تترك هذا العمل الجبان يمر دون معرفة الجناة ومحاسبتهم وتقديمهم للجهات المعنية لينالوا جزاءهم العادل".

بدورها، قدمت الولايات المتحدة التعازي لقبيلة العكيدات وأسرتي الشيخ مطشر وسائق سيارته اللذين قتلا في الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للشيخ إبراهيم الذي أصيب في الاعتداء.

وأعربت السفارة الأمريكية لدى سوريا عن أملها في محاسبة مدبري الهجوم، مؤكدة أن "العنف ضد المدنيين غير مقبول ويعرقل الحل السياسي الدائم للنزاع في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

واغتال مجهولون أحد أبرز شيوخ قبيلة العكيدات في مدينة دير الزور السورية، بعد يوم على اغتيال شخصية من قبيلة البكارة.

المصدر: RT