واشنطن تدين الاعتداء على مشايخ قبيلة العكيدات بدير الزور السورية

دانت الولايات المتحدة الاعتداء على مشايخ قبيلة العكيدات بمحافظة دير الزور شرقي سوريا.

وجاء في بيان صادر عن السفارة الأمريكية لدى سوريا اليوم الاثنين، أن "الولايات المتحدة تدين الاعتداء على الشيخ مطشر الحمود جدعان الهفل والشيخ إبراهيم خليل جدعان الهفل، الشخصيتين البارزتين في قبيلة العكيدات".

وقدمت الولايات المتحدة التعازي لقبيلة العكيدات وأسرتي الشيخ مطشر وسائق سيارته اللذين قتلا في الهجوم، وتمنت الشفاء العاجل للشيخ إبراهيم الذي أصيب بجروح.

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كما أعربت السفارة عن أملها في محاسبة مدبري الهجوم، مؤكدة أن "العنف ضد المدنيين غير مقبول ويعرقل الحل السياسي الدائم للنزاع في سوريا وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254".

المصدر: RT