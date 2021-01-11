الحكومة اليمنية ترحب بقرار واشنطن ضد جماعة "الحوثيين"

رحبت الحكومة اليمنية بالقرار الأخير الذي اتخذته الولايات المتحدة بشأن تصنيف جماعة الحوثيين "كمنظمة إرهابية".

وجاء في بيان الخارجية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا: "أنه وبعد مضي ست سنوات من الحرب وفرض العديد من العقوبات بحق أفراد، نعتقد أنه ينبغي الاستمرار في تصعيد وتكثيف جميع الضغوط السياسية والقانونية على الحوثيين، من أجل تهيئة الظروف المواتية لحل سلمي للصراع، والذي يهدف إلى إيجاد حل نهائي لهذا الصراع المأساوي الذي طال أمده في اليمن".



وتابعت الوزارة في بيانها "أن الحوثيين يستحقون تصنيفهم كمنظمة إرهابية أجنبية ليس فقط لأعمالهم الإرهابية، ولكن أيضا لمساعيهم الدائمة لإطالة أمد الصراع والتسبب في أسوأ كارثة إنسانية في العالم".





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وأكدت الخارجية اليمنية "أن دعم إيران الأيديولوجي والمالي والعسكري والفني للحوثيين هو الذي سمح لهم بالانخراط في أعمال إرهابية طائشة ومستهجنة، بما في ذلك الهجوم الإرهابي يوم 30 ديسمبر 2020م على مطار عدن الذي استهدف الحكومة، وتسبب في مقتل وجرح العشرات".

وأشارت الوزراة، إلى أن الحكومة اليمنية تدعم بشكل ثابت تصنيف الحكومة الأمريكية للحوثيين "كمنظمة إرهابية أجنبية"مؤكدة مواصلة الحكومة تقديم دعمها الكامل لجميع الجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى سلام دائم وشامل وفقا للمرجعيات المعتمدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، قد قال في وقت سابق من اليوم إن وزارة الخارجية ستخطر الكونغرس بنيتها تصنيف جماعة الحوثيين اليمنية "منظمة إرهابية أجنبية".

المصدر: سبأ