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البحرين تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية

أخبار العالم العربي

البحرين تعلن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية
Reuters TM/SW
طائرة تابعة للخطوط الجوية القطرية
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أعلنت السلطات البحرينية عن فتح مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية.

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وأعلنت هيئة الطيران المدني بوزارة المواصلات والاتصالات في مملكة البحرين عن "الاستمرار بالسماح للطائرات القطرية في مجالها الجوي وتعديل النشرات الملاحية للطائرات القطرية اعتبارا من صباح يوم الاثنين الموافق 11 يناير 2021، وذلك في تمام الساعة 00:01 بتوقيت غرينتش".

والثلاثاء الماضي أعلن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، عن توصل قادة دول مجلس التعاون ومصر خلال قمة العلا إلى اتفاق حول طي صفحة "أزمة الخليج"، وعودة العلاقات الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من جهة وقطر من جهة أخرى بشكل كامل.

المصدر: وكالة الأنباء البحرينية + RT

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