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العراق.. اعتقال "أبو أنس" أحد عناصر "أشبال الخلافة" في داعش

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العراق.. اعتقال
"أبو أنس"
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أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، اليوم الأحد، القبض على أحد "أشبال الخلافة" في تنظيم "داعش" ، خلال عملية أمنية بمحافظة كركوك بشمال البلاد.

وذكرت في بيان صحفي، أن "مفارز الاستخبارات في كركوك تمكنت من القبض على إرهابي مطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب، لانتمائه لتنظيم داعش".

وأضافت، أن "المعتقل تم الوصول إليه من خلال اعترافات عنصر آخر، ألقي القبض عليه سابقاً، وينتمي لـ(أشبال الخلافة) في التنظيم".

وأشارت وكالة الاستخبارات العراقية إلى أن "الملقى القبض عليه يكنى (أبو أنس) واعترف بانتمائه للتنظيم منذ عام 2007، وبأنه بعد استكمال تدريباته في إحدى المعسكرات تم تنسيبه إلى مفرزة عسكرية في (ديوان الجند) واشترك بهجوم على  القوات الامنية في محافظة صلاح الدين".

 

المصدر: RT

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