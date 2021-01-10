قطر توقف بطل كمال الأجسام البحريني سامي الحداد أثناء رحلة صيد بحرية

اعتقلت السلطات القطرية البطل العالمي في رياضة كمال الأجسام، البحريني، سامي الحداد، أثناء رحلة صيد بحرية.

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ولم ترد المزيد من التفاصيل حول الحادثة، لكن صحيفة "الأيام" البحرينية، قالت إن الواقعة تأتي "ضمن الحملة الممنهجة التي تشنها قطر ضد البحارة البحرينيين، واختراقا واضحا لاتفاقية الصلح الخليجية التي أبرمت في قمة العلا الخليجية".

في غضون ذلك، استنكر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب البحريني، أحمد العامر، إلقاء القبض على الحداد ومجموعة من أصدقائه خلال رحلة صيد بحرية، مشيرا إلى أن ذلك لا يعكس حسن النوايا لمعالجة ملف الصيادين.

وشهدت المنطقة الخليجية أزمة حادة منذ يونيو 2017، بعدما فرضت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصارا بريا وجويا وبحريا على قطر، بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة، واعتبرته "محاولة للنيل من سيادتها وقرارها المستقل".

لكن تمت المصالحة مؤخرا خلال القمة الخليجية الـ41 في مدينة العلا السعودية، بمشاركة أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، للمرة الأولى منذ أكثر من 3 سنوات.

وجاء انعقاد القمة، غداة إعلان الكويت توصل السعودية وقطر إلى اتفاق بإعادة فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين البلدين، إضافة إلى معالجة تداعيات الأزمة الخليجية.

المصدر: RT+ صحيفة "الأيام" البحرينية