الحوثيون ينتقدون زيارة غريفيث إلى عدن

انتقدت جماعة "أنصار الله" الحوثية في اليمن، زيارة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث، مؤخرا إلى العاصمة المؤقتة عدن.

وكتب القيادي في الجماعة، محمد علي الحوثي، عبر "تويتر": "بعض التحركات الأممية ممكن تصنيفها بناء جسر إلى لا مكان"، في إشارة إلى زيارة غريفيث إلى عدن دعما للحكومة الجديدة.

وسبق موقف القيادي الحوثي، تشكيك المتحدث باسم الجماعة ووزير خارجيتها الفعلي محمد عبد السلام، في جدوى المساعي الأممية التي يقودها غريفيث، حيث وصف زياراته لعدن بـ"الفارغة".

ينشغل المبعوث الاممي بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى للتغطية على استمرار العدوان والحصار ويتجاهل المعاناة الانسانية الكبرى التي يعاني منها كل ابناء الشعب اليمني المتمثل بالحصار واغلاق الموانئ والمطارات . — محمد عبدالسلام (@abdusalamsalah) January 9, 2021

وقال عبد السلام إن "المبعوث الأممي ينشغل بالشكليات والزيارات فارغة المحتوى للتغطية على استمرار العدوان والحصار ويتجاهل المعاناة الإنسانية الكبرى التي يعاني منها كل أبناء الشعب اليمني المتمثل بالحصار وإغلاق الموانئ والمطارات".

وكان غريفيث أنهى الخميس الماضي زيارة إلى عدن التقى خلالها أعضاء الحكومة الجديدة، في سياق سعيه لإقناعها بالموافقة على مقترحه "الإعلان المشترك" لإحياء مسار السلام مع الحوثيين.

المصدر: وكالات