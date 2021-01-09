حمد بن جاسم يدعو إلى فتح حوار بين مجلس التعاون الخليجي وإيران

دعا رئيس وزراء قطر الأسبق، الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، إلى فتح حوار بين دول مجلس التعاون الخليجي وإيران، مؤكدا ضرورة "عدم المراهنة" على التوتر القائم بين واشنطن وطهران.

وفي سلسلة تغريدات له عبر "تويتر"، كتب بن جاسم آل ثاني: "سبق وأن قلت أثناء التصعيد الأميركي في فترة إدارة (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة. فمثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج".

وأضاف: "اليوم بعد انتهاء التوتر بين دول المجلس ووصول إدارة جديدة للبيت الأبيض، فإني أرى أن الفرصة قائمة لهذا الحوار وأنصح باغتنامها وألا نراهن على التوتر الراهن بين أمريكا وإيران خاصة مع وجود إدارة (الرئيس الأمريكي المنتخب جو) بايدن".

وأردف: "إننا بحاجة لوضع خطة على كل المستويات من دون مراهنة غير مدروسة..علينا ألا نتردد في فتح هذا الحوار لأنه سيساعد في تسوية توترات كثيرة من حولنا".

وتابع بن جاسم آل ثاني: "نحن نعرف أن هناك وجهات نظر مختلفة بيننا وبين إيران حول قضايا عديدة. ولكن هذا يجب ألا يمنع من فتح حوار مع إيران فنحن نتعاون مع دول لا نتفق معها في أشياء كثيرة".

سبق وان قلت أثناء التصعيد الأميركي في فترة أدارة ترمب أن فتح حوار بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي قد يحقق نتائج مهمة. فمثل هذا الحوار قد ينهي التوتر في المنطقة ويعزز الثقة بين ضفتي الخليج. — حمد بن جاسم بن جبر (@hamadjjalthani) January 9, 2021

المصدر: RT